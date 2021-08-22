انتخابات في يوكوهاما قد تؤثر على احتمالات بقاء رئيس وزراء اليابان في منصبه

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طوكيو (رويترز) - بدأ الناخبون في منطقة يوكوهاما باليابان في الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس بلدية يوم الأحد في انتخابات من المتوقع أن تؤثر على احتمالات احتفاظ رئيس الوزراء الذي لا يحظى بشعبية يوشيهيدي سوجا بمنصبه في خضم انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء اليابان.

وستؤدي خسارة مرشح الحزب الديمقراطي الحر الذي يدعمه سوجا في مسقط رأسه جنوبي طوكيو إلى زيادة الضغط على رئيس الوزراء، الذي انخفضت معدلات دعمه لأقل من 30 في المئة في أغسطس آب، مما أثار مخاوف الحزب الديمقراطي الحر بشأن قدرته على قيادة الحزب في انتخابات عامة هذا العام.

وتولى سوجا منصبه في سبتمبر أيلول الماضي بعد استقالة سلفه شينزو آبي بسبب اعتلال صحته. ويواجه سوجا صعوبة في احتواء الجائحة مع وصول الإصابات اليومية إلى 25 ألفا الأسبوع الماضي.

ويخوض هاتشيرو أوكونوجي الذي يدعمه سوجا الانتخابات في مواجهة ثمانية مرشحين آخرين من بينهم رئيس البلدية الحالي.

وعلى الرغم من أن يوكوهاما تقع في دائرة سوجا الانتخابية بالبرلمان فقد أظهر استطلاع أجرته صحيفة محلية في منتصف أغسطس آب أن أوكونوجي يتخلف عن تاكيهارو ياماناكا مرشح الحزب الديمقراطي الدستوري المعارض، مما يعكس مخاوف بشأن أسلوب تصدي الحكومة للجائحة.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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