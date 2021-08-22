صحيفة: طوكيو تبحث استخدام الملاعب الأولمبية كمنشآت طبية مؤقتة

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طوكيو (رويترز) - تدرس السلطات في العاصمة اليابانية خططا لتحويل بعض أماكن الألعاب الأولمبية والبارالمبية في المدينة إلى منشآت طبية مؤقتة في الوقت الذي تكافح فيه عدوى فيروس كوفيد-19 المتزايدة التي فاقمت الضغط على نظام الرعاية الصحية.

ودفعت موجة الإصابات الخامسة في اليابان، والتي يفاقهما انتشار السلالة دلتا شديدة العدوى، الحكومة إلى تمديد إجراءات الطوارئ الوبائية في طوكيو ومناطق أخرى إلى 12 سبتمبر أيلول.

واتفق منظمو الألعاب البارالمبية، التي من المقرر أن تستمر من الثلاثاء حتى الخامس من سبتمبر أيلول، قبل أيام على إقامة الألعاب دون جمهور بشكل عام، وهو إجراء جرى تطبيقه في دورة الألعاب الأولمبية التي اختُتمت في الآونة الأخيرة.

وقالت صحيفة سانكي إن خبراء طبيين حثوا على الاستخدام المؤقت لمنشآت مملوكة لحكومة طوكيو مثل مركز طوكيو للألعاب المائية حيث جرت منافسات السباحة والمكان الذي جرت فيه مسابقات الريشة الطائرة.

وأضافت أن هذا الأمر لن يتم إلا بعد دورة الألعاب البارالمبية إذ أنه ربما يتطلب مزيدا من الوقت لاستكمال الترتيبات.

ولم يتسن التواصل مع سلطات المدينة للتعليق يوم الأحد إذ أنه عطلة.

وتجاوزت الإصابات اليومية الجديدة في طوكيو، والتي بلغت 5074 يوم السبت، خمسة آلاف إصابة لليوم الرابع على التوالي، وهو ما يقترب من الرقم القياسي البالغ 5773 إصابة المسجل في 13 أغسطس آب.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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