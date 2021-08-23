بارتي تستمتع باستعداد "رائع" لأمريكا المفتوحة وتحصد لقب سينسناتي

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(رويترز) - ستتوجه آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا إلى بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وهي في قمة مستواها، بعدما أنهت مغامرات السويسرية الواعدة ييل تايشمان وفازت عليها 6-3 و6-1 لتحصد لقب بطولة سينسناتي مساء يوم الأحد.

وستحاول بارتي، بطلة ويمبلدون، حصد لقبها الثالث في البطولات الأربع الكبرى لكنه إن حدث سيكون الأول على الأراضي الصلبة في نيويورك، بعدما حققت انتصارات على لاعبات بارزات مثل أنجليك كيربر وفيكتوريا أزارينكا وباربورا كريتشيكوفا.

وقالت اللاعبة الأسترالية للصحفيين بعدما أحرزت لقبها الخامس خلال موسم 2021 وعادلت أفضل حصيلة في مسيرتها "هذا أسبوع رائع. شعرت أن مستواي يتحسن في كل مباراة في أغلب جوانب اللعب".

وأضافت "أمام ييل شعرت أن بوسعي بالفعل الثقة في نفسي واللعب بثقة والركض نحو الكرة واللعب بشكل هجومي".

وشاركت بارتي في أولمبياد طوكيو وخرجت بميداليتين برونزيتين بعدما انتهت محاولة حصد ذهبية منافسات الفردي بالخسارة أمام سارة سوريبس تورمو.

وستشارك تايشمان المصنفة 76 عالميا في أمريكا المفتوحة أيضا بعدما اكتسبت ثقة كبيرة عقب أسبوع مذهل حيث حققت مفاجآت عديدة وفازت على نعومي أوساكا بطلة أمريكا المفتوحة وكارولينا بليسكوفا إلى جانب أيضا البطلة الأولمبية بليندا بنتشيتش.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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