اليابان ترسل طائرة عسكرية لإعادة رعاياها من أفغانستان

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية إن اليابان سترسل طائرة عسكرية إلى أفغانستان في وقت لاحق يوم الاثنين لإعادة رعاياها وسط حالة من الغموض في البلاد بعد استيلاء حركة طالبان الإسلامية المتشددة على السلطة.

وقال كاتسونوبو كاتو كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي يوم الإثنين إن من المتوقع إرسال المزيد من طائرات النقل العسكرية إلى أفغانستان ليس فقط لإعادة المواطنين اليابانيين ولكن أيضا الأفغان الذين يعملون في السفارة اليابانية أو مع البعثات اليابانية.

وقال كاتو إن "عملية النقل هذه إجراء إنساني عاجل لإجلاء رعايانا في مثل هذا الوضع الاستثنائي".

وأرسلت عدة دول طائرات لإعادة رعاياها وبعض الأفغان بعد إرسال الولايات المتحدة ودول أجنبية أخرى من بينها بريطانيا عدة آلاف من الجنود لإدارة عمليات الإجلاء.

ولم يحدد كاتو عدد الأشخاص الذين تعتزم اليابان إجلاءهم.

وقال مسؤولون في وقت سابق إن اليابان أغلقت سفارتها في أفغانستان وأجلت آخر 12 فردا لكن "عددا صغيرا" من المواطنين اليابانيين ما زالوا في أفغانستان.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html