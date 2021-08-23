نيكي يصعد من قاع 8 أشهر مع ارتفاع أسهم السيارات بفضل تصيد الصفقات

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قفز المؤشر نيكي الياباني يوم الاثنين، بعد أن نزل لأدنى مستوى في ثمانية أشهر في الجلسة السابقة، إذ انتعشت أسهم شركات صناعة السيارات من خسائر تكبدتها عقب إعلان تويوتا موتور عن تقليص الإنتاج العالمي 40 بالمئة الشهر القادم.

وصعد نيكي 1.78 بالمئة إلى 27494.24 نقطة بفضل تصيد الصفقات بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول يوم الجمعة.

وتجاهلت السوق هزيمة حليف مقرب من رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا في الانتخابات البلدية في يوكوهاما، وهي الدائرة الانتخابية لسوجا.

وأدى انخفاض شعبية سوجا قبل انتخابات على زعامة الحزب الحاكم الشهر القادم وانتخابات عامة من المرجح أن تجرى في أكتوبر تشرين الأول لإثارة مخاوف حيال عدم الاستقرار السياسي.

لكن بعض المستثمرين يعتقدون أن السوق قد تستفيد إذا تم انتخاب زعيم جديد، قد يحظى بفترة هدوء ويساعد الحزب الحاكم على الفوز في الانتخابات العامة.

وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.83 بالمئة إلى 1915.14 نقطة، بقيادة ارتفاع 3.1 بالمئة لمؤشر معدات النقل.

ونزل المؤشر الفرعي ما يزيد عن عشرة بالمئة الأسبوع الماضي، في واحد من أكبر الانخفاضات منذ أوائل 2020، بعد إعلان تويوتا.

وصعد سهم تويوتا 3.4 بالمئة بينما قفز سهم دينسو 6.6 بالمئة وزاد سهم نيسان موتور 3.4 بالمئة، إذ يعتقد المستثمرون أنه جرت المبالغة في عمليات البيع الأسبوع الماضي، وأن تأثير خفض إنتاج تويوتا سيكون قصير الأمد.

وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33، فيما صعدت أسهم شركات الشحن البحري المتقلبة خمسة بالمئة.

كما ربحت أسهم شركات الآلات الكهربائية 2.7 بالمئة، إذ ارتفع سهم كينيس وسوني وهيتاشي 4.7 بالمئة و3.6 بالمئة و2.7 بالمئة على الترتيب.

وخسر سهم مجموعة سوفت بنك 1.1 بالمئة بعد أن واجهت خطتها لبيع حصتها في آرم البريطانية لتصنيع الرقائق إلى نفيديا عقبة كبيرة، إذ خلصت هيئة تنظيمية بريطانية إلى أن هذا قد يلحق الضرر بالمنافسة ويُضعف الشركات المنافسة، وطلبت تحقيقا آخر لفترة طويلة.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html