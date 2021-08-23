اشتباك بالأسلحة شمل قوات غربية وسط فوضى عند مطار كابول

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كابول (رويترز) - قال الجيش الألماني إن معركة بالأسلحة شاركت فيها قوات غربية اندلعت عند مطار كابول يوم الاثنين عندما تبادل حراس أفغان إطلاق النار مع مسلحين مجهولين، مما فاقم الفوضى التي تشهدها عمليات الإجلاء بينما تواجه الولايات المتحدة ضغوطا تتعلق بتمديد الموعد النهائي لانسحابها من البلاد.

وعلى مدى أيام، تدفق آلاف الأفغان والأجانب على المطار على أمل اللحاق بطائرات الإجلاء بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول في منتصف أغسطس آب الجاري. وتسعى القوات التي تقودها الولايات المتحدة إلى إتمام انسحابها بحلول نهاية هذا الشهر.

قُتل 20 شخصا في أحداث الفوضى عند المطار، معظمهم في وقائع إطلاق نار وتدافع، في الوقت الذي تحاول فيه قوات من الولايات المتحدة ودول أخرى إجلاء رعاياها والأفغان المتعرضين للخطر. وقُتل فرد واحد أثناء اشتباك اليوم.

وذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن الاشتباك بدأ عندما أطلق قناص خارج المطار النار على حراس أفغان قرب البوابة الشمالية. ويساعد الحراس، وهم نحو 600 جندي أفغاني سابق، القوات الأمريكية في المطار.

وقال الجيش الألماني إن الاشتباك شاركت فيه قوات أمريكية وألمانية، مضيفا أن ثلاثة حراس أفغان أصيبوا ويتلقون العلاج في مستشفى ميداني داخل المطار.

وقال مسؤولان من حلف شمال الأطلسي بالمطار إن الوضع صار تحت السيطرة بعد إطلاق النار.

ونشرت طالبان مقاتلين خارج المطار للمساعدة في فرض النظام.

ويوم الأحد، أبعد مقاتلو طالبان حشودا عند المطار بعد يوم من مقتل سبعة في تدافع عند البوابات مع اقتراب المهلة النهائية لانسحاب القوات الأجنبية.

وانتزعت طالبان السلطة في الوقت الذي سحبت فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها قواتهم بعد حرب استمرت 20 عاما.

وأبرمت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتفاقا مع طالبان العام الماضي يسمح للولايات المتحدة بسحب قواتها مقابل ضمانات أمنية من طالبان.

* ساعات لا أسابيع

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاحد إن الوضع الأمني في أفغانستان يتغير بسرعة ولا يزال خطيرا.

وأضاف خلال إفادة صحفية في البيت الأبيض "إجلاء الآلاف من كابول سيكون صعبا ومؤلما" ولم يكن هذا ليتغير "بغض النظر عن التوقيت الذي بدأ فيه".

وأضاف "أمامنا طريق طويل وقد يقع الكثير من الأخطاء".

وقال مسؤول من طالبان يوم الاثنين إن القوات الأجنبية في أفغانستان لم تسع لتمديد المهلة النهائية للرحيل عن البلاد والتي تنقضي في 31 أغسطس آب، بعد أن قال بايدن إن القوات الأمريكية قد تبقى لفترة أطول للإشراف على عمليات الإجلاء.

وسيدعو رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الأمريكي هذا الأسبوع على تمديد الموعد النهائي. وقال وزير الدفاع بن والاس إن بلاده لم يعد أمامها سوى ساعات وليس أسابيع لتنفيذ خطتها لإجلاء من ترغب في إخراجهم من كابول وإن القوات على الأرض بحاجة إلى استغلال كل لحظة أمامها لتحقيق ذلك.

وسعى الأفغان المذعورون للحاق برحلات جوية من كابول خوفا من الانتقام والعودة إلى تفسير متشدد للشريعة الإسلامية طبقته طالبان عندما كانت في السلطة قبل عقدين.

كما أدت الفوضى في المطار إلى تعطيل شحنات المساعدات المتجهة إلى أفغانستان.

وقال ريتشارد برينان، مدير الطوارئ في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط، ​​لرويترز إن 500 طن من الإمدادات الطبية المقرر تسليمها هذا الأسبوع توقفت بسبب إغلاق مطار كابول أمام الرحلات الجوية التجارية.

وأضاف أن المنظمة دعت الطائرات الفارغة إلى تحويل مسارها إلى دبي حيث تخزن المنظمة الشحنات، لالتقاط الإمدادات في طريقها لنقل من يتم إجلاؤهم من أفغانستان.

* معارضة

بدأ قادة طالبان، الذين سعوا لإظهار وجه أكثر اعتدالا منذ السيطرة على كابول، محادثات حول تشكيل حكومة بينما ركز مقاتلو الحركة على آخر معاقل للمقاومة.

واستعاد مقاتلو طالبان السيطرة على ثلاث مناطق في ولاية باغلان الشمالية كانت قوات معارضة سيطرت عليها لفترة وجيزة، وحاصروا تلك القوات في وادي بانجشير، وهو معقل قديم لخصوم طالبان في شمال شرق كابول.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد على تويتر "العدو محاصر في بانجشير".

وقال الزعيم المناهض لطالبان أحمد مسعود يوم إنه يأمل في إجراء محادثات مع الحركة الإسلامية لكن قواته في بانجشير مستعدة للقتال. وتضم قواته فلولا من وحدات الجيش وقوات خاصة وميليشيات.

وأضاف ذبيح الله أن طالبان تريد "تسوية المشكلة من خلال المحادثات".

لكن السلام ساد بشكل عام خلال الأيام الماضية.

وتحدثت رويترز إلى ثمانية أطباء في مستشفيات بعدد من المدن قالوا إنهم لم يسمعوا عن أي عنف ولم يستقبلوا أي إصابات جراء اشتباكات منذ يوم الخميس.

(إعداد ليليان وجدي ومحمد فرج للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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