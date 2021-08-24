بتكوين تتجاوز 50 ألف دولار، لكن تعافيها يتباطأ

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لندن (رويترز) - قفز سعر بتكوين فوق 50 ألف دولار يوم الاثنين للمرة الأولى منذ مايو أيار، لكن تعافي العملة المشفرة الأشهر في العالم من هبوط استمر شهورا فقد القليل من الزخم.

وفي أحدث التداولات جرى تداول بتكوين مرتفعة 1.2 بالمئة عند 49242 دولارا بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى 50562 دولارا مع مراهنة المستثمرين على أن احتمال زيادة الإنفاق التحفيزي في الولايات المتحدة سيقود إلى مكاسب أكبر، وأن المزيد من شركات الخدمات المالية العادية اتخذت خطوات للاستثمار في فئة الأصول الناشئة.

وسجلت بتكوين مكاسب بنحو 82 بالمئة منذ أن بلغت أدنى مستوى لها هذا العام عند 27700 دولار في يناير كانون الثاني.

في الوقت نفسه، ارتفع سعر العملة المشفرة المنافسة إيثر 2.28 بالمئة إلى 3315.38 دولارا. وصعدت العملة الافتراضية 91 بالمئة منذ انخفاضها إلى أقل من 1740 دولارا الشهر الماضي.

ويأتي تعافي العملات المشفرة في الوقت الذي تقدم فيه بعض شركات الخدمات المالية الكبيرة لعملائها إمكانية الوصول إلى العملات الافتراضية. وقالت باي بال هولدينجز يوم الاثنين إنها ستسمح للعملاء في المملكة المتحدة بشراء وبيع بتكوين والاحتفاظ بها وكذلك العملات المشفرة الأخرى ابتداء من الأسبوع الجاري.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)

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