حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 212.38 مليون والوفيات 4 ملايين و614141

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 212.38 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و614141.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 628172 37884696

الهند 434756 32449306

البرازيل 574527 20570891

روسيا 357403 6766541

فرنسا 113372 6619611

المملكة المتحدة 131680 6524581

تركيا 54730 6233271

الأرجنتين 110352 5133831

كولومبيا 124216 4889537

إسبانيا 83337 4794352

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

21 - العراق 20262 1832240

37 ‬‬‬‬- المغرب 11792 806288

38 - الأردن 10308 790450

‭42‬ - الإمارات 2024 710438

‭45‬ ‬- تونس 22537 640897

46 - لبنان 8014 592780

48 - السعودية 8490 542354

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)

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