حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 212.38 مليون والوفيات 4 ملايين و614141
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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 212.38 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و614141.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 628172 37884696
الهند 434756 32449306
البرازيل 574527 20570891
روسيا 357403 6766541
فرنسا 113372 6619611
المملكة المتحدة 131680 6524581
تركيا 54730 6233271
الأرجنتين 110352 5133831
كولومبيا 124216 4889537
إسبانيا 83337 4794352
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
21 - العراق 20262 1832240
37 - المغرب 11792 806288
38 - الأردن 10308 790450
42 - الإمارات 2024 710438
45 - تونس 22537 640897
46 - لبنان 8014 592780
48 - السعودية 8490 542354
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)
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