مصدران: أمريكا تلغي خطط استقبال لاجئين أفغان بقواعد في كوريا الجنوبية واليابان

أخبار اليابان

سول (رويترز) - قال مصدران مطلعان لرويترز إن الولايات المتحدة قررت التخلي عن خطط استخدام أكبر قواعدها العسكرية في الخارج، والمتمركزة في كوريا الجنوبية واليابان، لاستقبال اللاجئين الأفغان على نحو مؤقت.

وذكر أحد المصدرين الذي طلب عدم كشف هويته نظرا لحساسية الأمر أن المسؤولين الأمريكيين "وجدوا على ما يبدو مواقع أفضل وقرروا حذف البلدين من القائمة لأسباب لوجيستية وجغرافية وأسباب أخرى".

وأضاف أن حكومة كوريا الجنوبية ردت بشكل إيجابي عندما طرحت الولايات المتحدة الفكرة في البداية.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على طلب للتعقيب.

وقال المصدران إن كوريا الجنوبية تتعاون أيضا مع الولايات المتحدة لإجلاء نحو 400 أفغاني عملوا مع قوات وموظفي إغاثة من كوريا الجنوبية، وإعادتهم إلى سول.

وقال أحد المصدرين "على الرغم من بعض المعارضة المحلية لقبول لاجئين، فإن هؤلاء الأشخاص ساعدونا، ويتعين القيام بذلك نظرا للمخاوف الإنسانية ومن أجل ثقة المجتمع الدولي".

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html