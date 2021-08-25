المؤشر نيكي يرتفع 0.13 في المئة في بداية تعاملات طوكيو

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رجل يضع كمامة للوجه للوقاية من فيروس كورونا يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات البورصة في طوكيو بصورة من أرشيف رويترز.
رجل يضع كمامة للوجه للوقاية من فيروس كورونا يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات البورصة في طوكيو بصورة من أرشيف رويترز.

طوكيو (رويترز) - ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.

وزاد نيكي 0.13 في المئة مسجلا 27768.13 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.19 في المئة ليصل إلى 1937.92 نقطة.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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رويترز