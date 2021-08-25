الدولار قرب قاع أسبوع تقريبا مع انحسار المخاوف بشأن دلتا قبل جاكسون هول

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طوكيو (رويترز) - سجل الدولار أدنى مستوى في أسبوع تقريبا خلال التداولات يوم الأربعاء مقابل عملات مناظرة رئيسية في ظل انحسار المخاوف من أن السلالة دلتا شديدة العدوى من فيروس كورونا ربما تخرج التعافي الاقتصادي العالمي عن مساره.

وتحسنت الشهية للمخاطرة في الأسواق العالمية منذ أن منحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية موافقتها الكاملة على لقاح مضاد لكوفيد-19 تنتجه فايزر وبيونتيك في تحرك قد يسرع وتيرة التطعيمات في الولايات المتحدة.

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية وأكبر خبير للأمراض المعدية بالبلاد يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ربما تسيطر على كوفيد-19 بحلول أوائل العام القادم.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.07 بالمئة إلى 92.981، بعد أن نزل إلى 92.804 في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ 17 أغسطس آب.

وارتفع الدولار حتى بداية الأسبوع الجاري، ليبلغ مؤشر الدولار أعلى مستوى في تسعة أشهر ونصف الشهر عند 93.734 يوم الجمعة، ليس فقط خوفا من التأثير الاقتصادي للسلالة دلتا، لكن أيضا في ظل تلميح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن تقليص التحفيز مرجح هذا العام.

لكن في ظل الضبابية التي تكتنف الآفاق بفعل دلتا، تضاءلت التوقعات بأن يشير جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي إلى جدول زمني حين يتحدث في الندوة الاقتصادية السنوية التي يعقدها المجلس في جاكسون هول بوايومنج يوم الجمعة.

وقال تاباس ستريكلاند المحلل لدى بنك أستراليا الوطني "يبدو أن موجة التفاؤل بدأت" مما يضغط على الدولار.

وأضاف أن جاكسون هول "تلوح باعتبارها الاختبار الرئيسي القادم" لكن "نظرا لحالة عدم اليقين، من المرجح أن يحتاج مجلس الاحتياطي إلى رؤية تقرير آخر أو تقريرين قويين للوظائف، بيد أن الإعلان عن تقليص للتحفيز في 2021 ما زال أمرا مرجحا".

ولم يطرأ تغيير يُذكر على الدولار عند 109.695 ين، وهو عملة ملاذ آمن أخرى، قرب متوسط نطاق التداول منذ أوائل يوليو تموز.

ومقابل اليورو، أضاف الدولار نحو 0.1 بالمئة إلى 1.17425 دولار، لكنه ما زال قريبا من أدنى مستوى في أسبوع عند 1.17655 دولار الذي لامسه أثناء الليل.

ونزل الجنيه الإسترليني 0.05 بالمئة، بعد أن ارتفع إلى 1.37475 دولار يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ 19 نوفمبر تشرين الثاني.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.72405 دولار أمريكي، بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع عند 0.7271 دولار في الجلسة السابقة.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)

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