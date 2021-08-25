نيكي الياباني يتراجع بفعل حذر قبل كلمة رئيس المركزي الأمريكي

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طوكيو (رويترز) - محا المؤشر نيكي الياباني مكاسب حققها في التعاملات المبكرة وأغلق منخفضا يوم الأربعاء، إذ انتاب المستثمرين الحذر قبيل تصريحات من المقرر أن يدلي بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في وقت لاحق هذا الأسبوع، مما بدد أثر انتعاش حققته أسهم تويوتا موتور وشركات أخرى مرتبطة بها.

ونزل نيكي 0.03 بالمئة ليغلق عند 27724.80 نقطة، بينما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.08 بالمئة إلى 1935.66 نقطة.

وارتفع نيكي 0.6 بالمئة في وقت سابق من الجلسة، عقب إغلاق قوي ليل الثلاثاء للمؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية، فيما بلغ المؤشران ستاندرد اند بورز وناسداك أعلى مستوياتهما على الإطلاق عند الإغلاق.

وقال هيديوكي سوزوكي مدير عام أبحاث الاستثمار لدى إس.بي.آي سيكيوريتيز "ما من أسباب محددة تعزز الأسهم اليوم باستثناء مكاسب وول ستريت، والمستثمرون أصبحوا حذرين بشأن الارتفاعات في الأسواق الأمريكية.

"قرب نهاية الأسبوع، سيظل المستثمرون يتوخون الحذر إذ يترقبون التصريحات في اجتماع جاكسون هول".

ويوم الجمعة، سيعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي ندوته الاقتصادية السنوية، التي تُعقد عادة في جاكسون هول، لكنها ستُجرى هذا العام افتراضيا بسبب الجائحة.

وسيظل التركيز بشكل مباشر على تصريحات باول لاستقاء أي مؤشرات بشأن الجدول الزمني لتقليص البنك المركزي الأمريكي لمشترياته من الأصول.

ودفعت أسهم التكنولوجيا نيكي للتراجع، فيما هبط سهم منصة الخدمات الطبية إم.3 بنسبة 1.43 بالمئة، بينما نزلت الأسهم المرتبطة بالرقائق لطوكيو إلكترون وأدفانتست 0.49 بالمئة و0.77 بالمئة على الترتيب.

وارتفع سهم تويوتا موتور، الذي هبط 3.27 بالمئة منذ بداية الشهر الجاري، 2.29 بالمئة. وتراجعت أسهم الشركة في الآونة الأخيرة بعد أن أعلنت عن خفض عالمي للإنتاج.

وارتفع سهم نيسان موتور 1.52 بالمئة، بينما تقدم سهم دينسو التابعة لتويوتا والتي تصنع مكونات السيارات 2.25 بالمئة.

كما ارتفعت أسهم شركات صناعة الصلب، فيما قفز سهم جيه.إف.إي هولدينجز 5.07 بالمئة وزاد سهم نيبون ستيل 2.79 بالمئة.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)

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