البطلة الأولمبية طومسون-هيرا تستهدف الرقم العالمي لسباق 100 متر

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لوزان (سويسرا) (رويترز) - قالت إيلين طومسون-هيرا ملكة سباقات السرعة إنها تستهدف تحطيم الرقم العالمي الصامد منذ فترة طويلة لسباق 100 متر للسيدات في ألعاب القوى، وتعتقد أنه أصبح في المتناول.

وجمعت البطلة الجاميكية بين لقبي سباقي 100 و200 متر في أولمبياد طوكيو الشهر الماضي، قبل أن تواصل تألقها في لقاء يوجين مطلع الأسبوع الجاري عندما سجلت ثاني أسرع زمن في التاريخ في سباق 100 متر للسيدات، حيث قطعت المسافة في 10.54 ثانية.

واقتربت طومسون-هيرا من رقم فلورنس جريفيث-جوينر القياسي التي سجلت 10.49 ثانية في التصفيات الأمريكية في إنديانابوليس عام 1988، وستنال فرصة جديدة مع إقامة الدوري الماسي في لوزان يوم الخميس.

وقالت طومسون-هيرا في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء "منذ عدة سنوات تعرضت لسؤال حول إمكانية تحطيم هذا الرقم وقلت إنه من غير الممكن.

"لكن تسجيل 10.54 يعني أنه بات في المتناول، لذا هذا يعني أنه يمكن أن يحدث أي شيء".

وستجدد طومسون-هيرا الصراع مع غريمتها ومواطنتها الجاميكية شيلي-آن فريزر-برايس التي جاءت في المركز الثاني في ألعاب طوكيو، وكذلك في أوريجون يوم السبت الماضي.

وضحكت فريزر-برايس عند سؤالها عن الرقم العالمي وقالت "إيلين أقرب مني كثيرا".

وأضافت "من الجيد أن تكون هناك إمكانية لمنافسة هذا الرقم بعدما اعتقدت السيدات أنه من المستحيل تحطيمه، وهذا يوضح التطور في سباقات السرعة".

وتابع "شيء رائع أن أكون جزءا من هذا النقاش، أو أشارك في هذا النقاش. أعرف أن مضمار لوزان رائع، ولقد سجلت 10.7 هنا في 2019".

وحذرت فريزر-برايس (34 عاما) منافستها الأصغر سنا قبل سباق الخميس وقالت إن النتيجة غير معروفة رغم تألق طومسون-هيرا.

وقالت فريزر-برايس "أنا بكل تأكيد لم أقدم أفضل مستوياتي بعد ولا أزال أعمل على بعض الأساليب المختلفة في السباقات، وأتمنى أن أستطيع ترجمة ذلك. لقد سبق أن قلت إنه في كل مرة يدخل فيها المرء المضمار تكون لديه رغبة في الفوز".

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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