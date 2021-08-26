صعود النفط يتوقف في ظل مخاوف حيال كوفيد-19 وعودة إمدادات

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طوكيو (رويترز) - تراجع النفط يوم الخميس للجلسة الأولى هذا الأسبوع في الوقت الذي تسبب فيه تجدد المخاوف إزاء الطلب في ظل ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في إنهاء موجة صعود استمرت على مدار ثلاث جلسات، في الوقت الذي استؤنف فيه إنتاج في المكسيك.

وبحلول الساعة 0649 بتوقيت جرينتش، نزل خام برنت 29 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 71.96 دولار للبرميل، بعدما صعد 1.7 بالمئة يوم الأربعاء.

وهبط الخام الأمريكي 44 سنتا أو 0.6 بالمئة ليصل إلى 67.92 دولار للبرميل بعدما صعد 1.2 بالمئة في الجلسة السابقة.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي وأن إجمالي الطلب على الوقود زاد لأعلى مستوى منذ مارس آذار 2020، مما عزز الأسعار بنحو عشرة بالمئة حتى الأربعاء.

لكن صورة الطلب ليست إيجابية بشكل كامل.

وقالت كابيتال إيكونوميكس "في الوقت الحاضر، يبدو أن المستهلكين الأمريكيين يتجاهلون انتشار السلالة دلتا... لكن يبدو أننا نقترب على الأرجح من ذروة الطلب الأمريكي، مما سيعمل على كبح أسعار النفط".

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود الطائرات، الأسبوع الماضي، لتزيد 0.6 مليون برميل إلى 138.46 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض 0.3 مليون برميل، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة.

كما تعرضت الأسعار لضغوط مع عودة إنتاج في المكسيك، حيث نشب حريق يوم الأحد على منصة حفر بحرية أسفر عن مقتل خمسة وأوقف إنتاج ما يزيد قليلا عن 400 ألف برميل يوميا.

واستعادت شركة بيمكس حتى الآن 71 ألف برميل يوميا من الإنتاج ومن المتوقع أن تضيف 110 آلاف برميل يوميا في غضون ساعات.

ويثير تفشي الإصابات الجديدة بفيروس كورونا مدفوعة بالسلالة دلتا مخاوف بشأن قوة التعافي الاقتصادي على مستوى العالم.

(إعداد محمد اليماني ومعتز محمد للنشرة العربية)

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