مودرنا توقف توريد 1.63 مليون جرعة لقاح كوفيد في اليابان بسبب تلوث

أخبار اليابان





(رويترز) - قالت شركة مودرنا الأمريكية يوم الأربعاء إنها أوقفت توريد حوالي 1.63 مليون جرعة لقاح كوفيد-19 في اليابان بعد إخطارها بتلوث قوارير اللقاح بجسيمات.

وقالت الشركة إن التلوث قد يكون بسبب مشكلة في التصنيع بأحد خطوط الإنتاج بموقع للتصنيع في إسبانيا.

وأضافت الشركة "حتى الآن، لم يتم تحديد أي مشاكل تتعلق بالسلامة أو الفاعلية".

وذكرت الشركة أنها تعمل مع شركة تاكيدا شريكتها ومع الأجهزة التنظيمية لحل المشكلة.

وقالت تاكيدا إنها أجرت فحصا طارئا بعد العثور على جسيمات في شحنة من قوارير اللقاح بموقع لإعطاء التطعيمات.

وقالت وزارة الصحة اليابانية يوم الخميس إنها قررت سحب بعض الجرعات في إجراء احترازي بعد التشاور مع تاكيدا لكنها ستسعى جاهدة لتقليل تأثير هذا السحب على خطط التطعيم.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)

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