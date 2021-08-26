نيكي يصعد في ظل مكاسب لشركات النقل والحذر يسود قبل جاكسون هول

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طوكيو (رويترز) - صعد المؤشر نيكي الياباني في تعاملات متقلبة يوم الخميس، بدعم من أسهم شركات النقل وتحركات وول ستريت ليل الأربعاء، لكن المكاسب كانت محدودة إذ عزف المتعاملون في السوق عن القيام برهانات كبيرة قبل ندوة جاكسون هول التي يعقدها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الأسبوع.

وارتفع المؤشر نيكي 0.06 بالمئة ليغلق عند 27742.29 نقطة، بعد أن تقلب بين الارتفاع 0.37 بالمئة والانخفاض 0.14 بالمئة. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.02 بالمئة إلى 1935.35 نقطة.

وقال تاكاتوشي إيتوشيما الإستراتيجي لدى بيكتت لإدارة الأصول "نيكي ربح في وقت سابق بسبب أن السوق الأمريكية كانت قوية في الليلة الماضية، لكن ما من محفز محرك للسوق يمكن أن يرفع السوق أكثر.

"المستثمرون أيضا يتوخون الحذر إذ يترقبون نتيجة ندوة جاكسون هول. أيضا، هم يتابعون الانتخابات القادمة في الحزب الحاكم في اليابان".

وأغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة للأسهم الأمريكية على ارتفاع معتدل ليل الأربعاء، فيما سجل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك إغلاقات قياسية.

وفي اليابان، ربحت شركات الطيران 2.49 بالمئة، مسجلة أكبر ارتفاع بين المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو، فيما ارتفع سهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 2.9 بالمئة وزاد سهم إيه.إن.إيه هولدينجز 2.18 بالمئة.

وزادت أسهم شركات السكك الحديدية 1.25 بالمئة، وربح سهم سكك حديد وسط اليابان، الذي يشغل القطارات الرصاصة بين طوكيو وأوساكا، 1.3 بالمئة. وارتفع سهم سكك حديد شرق اليابان ومقرها طوكيو 1.81 بالمئة.

لكن المكاسب خيمت عليها الجائحة وعدم اليقين السياسي. وستجري اليابان انتخابات عامة في أكتوبر تشرين الأول أو بعد ذلك إذا أجرى الحزب الحاكم الانتخابات على قيادته الشهر القادم كما هو متوقع وفقا لما أوردته صحيفة سانكي.

وتصدر سهم فانوك لصناعة الروبوت الأسهم المنخفضة على نيكي، لينزل 1.61 بالمئة، بينما خسر سهم ريكروت هولدينجز للتوظيف 1.28 بالمئة ونزل سهم مجموعة سوني 1.48 بالمئة.

وارتفع سهم توشيبا 1.72 بالمئة بعد تقرير ذكر أن ويسترن ديجيتال تجري محادثات في مرحلة متقدمة بشأن دمج محتمل بالأسهم بقيمة 20 مليار دولار مع شركة صناعة أشباه الموصلات اليابانية كيوكسيا هولدينجز كورب، التي تملك فيها توشيبا 40.5 بالمئة.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)

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