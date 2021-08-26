استبعاد تياجو وبيدري ولاعبي ريال مدريد من تشكيلة إسبانيا واستدعاء فورنالس

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مدريد (رويترز) - استبعد لويس إنريكي مدرب إسبانيا يوم الخميس تياجو ألكانتارا وبيدري من تشكيلة جديدة للمنتخب الوطني لخوض مباريات في تصفيات كأس العالم لكرة القدم كما غاب لاعبو ريال مدريد أيضا عن التشكيلة.

وأجرى إنريكي سبعة تغييرات على التشكيلة التي خاضت بطولة أوروبا الأخيرة واستدعى لأول مرة كارلوس سولير لاعب وسط بلنسية وأبيل رويز مهاجم براجا.

كما استدعى بابلو فورنالس لاعب وست هام يونايتد الذي كانت آخر مشاركة له مع المنتخب الأول في 2018 وراؤول ألبيول قائد فياريال الذي مثل إسبانيا لآخر مرة في 2019.

وغاب قلب الدفاع المصاب سيرجيو راموس كذلك عن التشكيلة وأيضا الثلاثي الفائز مع المنتخب الأولمبي الإسباني بالميدالية الفضية في طوكيو باو توريس وداني أولمو وميكل أويارزابال.

ومنح برشلونة لاعبه بيدري (18 عاما) راحة بعد أن خاض 75 مباراة في كل المسابقات مع ناديه ومنتخب بلاده منذ بداية الموسم الماضي.

ولم يشارك تياجو حتى الآن أساسيا في أي مباراة مع ليفربول في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وستلعب إسبانيا ثلاث مباريات في المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم ستبدأها بمواجهة خارج الديار أمام السويد في الثاني من سبتمبر أيلول قبل أن تستضيف جورجيا بعدها بثلاثة أيام ومواجهة كوسوفو في الثامن من سبتمبر أيلول.

وتتصدر إسبانيا مجموعتها بسبع نقاط من ثلاث مباريات متفوقة على السويد التي حصلت على ست نقاط من مباراتين.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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