بارتي لا تتوقع أي خدع خفية قبل سعيها للفوز ببطولة أمريكا المفتوحة

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من آمي تنيري

نيويورك (رويترز) - قالت آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا إنها لا تتوقع أي "خدع" في الملاعب الزرقاء الشهيرة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد فوزها بخمسة ألقاب هذا العام.

وقالت اللاعبة الأسترالية البالغ عمرها 25 عاما ليل الجمعة إنها لم تشاهد حتى مباريات نسخة العام الماضي، وفضلت بدلا من ذلك الاستمتاع بوقتها في المنزل بعد غيابها عن البطولة بسبب مخاوفها من كوفيد-19 خلال 11 شهرا من الغياب عن المنافسات.

والآن هي المرشحة للفوز في ملاعب فلاشينج ميدوز رغم عدم تجاوزها الدور الرابع من قبل في بطولة أمريكا المفتوحة منذ مشاركتها الأولى في 2013.

وقالت بارتي للصحفيين "لا توجد أي خدع أو حيل على هذه النوعية من الملاعب. نحن نستعد بأفضل ما نستطيع للدور الأول من الناحية الخططية ضد المنافس الذي سنواجهه ونحاول تنفيذ ما تدربنا عليه".

وجعلت بارتي الأمور تبدو سهلة لها، بعد فوزها بلقب بطولة ويمبلدون الشهر الماضي والذي لطالما حلمت به، كما اقتنصت بطولة سينسناتي مؤخرا لتعزز ثقتها قبل خوض أمريكا المفتوحة.

وكانت أكبر عثرة لها في أولمبياد طوكيو، حيث خرجت من الدور الأول أمام الإسبانية سارة سوريبس تورمو، حيث استسلمت للأداء المليء بالأخطاء.

وقالت أرينا سابالينكا المصنفة الثانية عالميا، التي فازت على بارتي في نهائي بطولة مدريد المفتوحة في مايو ايار الماضي،‭‭ ‬‬ "ما تفعله لا يمكن تصديقه. إن هدف كل لاعبة أن تكون على القمة لمدة طويلة وأن تحتفظ بها باستمرار، إنه شيء لا يصدق. أنا معجبة حقا بما تفعله".

(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية)

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