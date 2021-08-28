ديوكوفيتش أمام لحظة حاسمة في مسيرته في أمريكا المفتوحة

أخبار اليابان





من ستيف كيتينج

(رويترز) - تردد نوفاك ديوكوفيتش في الحديث عن ضرورة فوزه ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، لكن اللاعب الصربي الساعي لكتابة التاريخ أشار ليل الجمعة إلى أن فرصته في أن يصبح أول لاعب يتوج بكافة البطولات الأربع الكبرى في العام ذاته ربما تكون واحدة من هذه اللحظات الحاسمة.

وحقيقة أن لاعبين اثنين فقط، رود ليفر ودون بادج، حققا هذا الانجاز يؤكد مدى ندرة هذه اللحظات.

وإلى جانب الفوز بكافة البطولات الأربع الكبرى، بطولة أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة وويمبلدون وبطولة أمريكا المفتوحة، في العام ذاته يمكن أن يتوج ديوكوفيتش بلقبه 21 الكبير ليحقق رقما قياسيا جديدا مما يجعل المخاطر في قمتها أكثر من أي وقت مضى للاعب في بطولة لفردي التنس.

وأبلغ ديوكوفيتش الصحفيين في نيويورك "لا أريد القول إنه يجب الفوز بلقب أمريكا المفتوحة الآن أو عدم الفوز بها للأبد، لأنني أعتقد أنه ستتاح لي المزيد من الفرص في حياتي للفوز بالبطولات الكبرى. لا أدري ما إذا كانت ستتاح لي المزيد من الفرص للفوز بالبطولات الأربع الكبرى في العام ذاته. ولذلك فهي فرصة فريدة ومميزة للغاية".

وأضاف اللاعب الصربي "في الوقت ذاته، لا أريد إضافة المزيد من الضغوط على ما أتحمله بالفعل، وهي ضغوط كبيرة بالفعل سواء مني أو من المحيطين".

وقال ديوكوفيتش عدة مرات إن الضغط يمثل أفضلية بالنسبة له، ويمكن للمصنف الأول عالميا أن يتوقع الكثير من الضغوط عندما يبدأ مشوار البطولة يوم الاثنين.

ولم ينجح لاعب منذ ليفر عام 1969 في الفوز بكافة البطولات الأربع الكبرى في العام ذاته. ومع غياب منافسيه الكبار روجر فيدرر ورفائيل نادال للإصابة، بات ديوكوفيتش مرشحا للانضمام إلى هذا النادي الحصري.

وقال ديوكوفيتش "بالطبع أدرك مدى حجم الفرصة السانحة أمامي هنا في نيويورك، حيث لعبت تاريخيا بشكل جيد على مر السنوات. لكني أتألق تحت الضغوط أيضا. لقد فعلت ذلك مرات عديدة في مسيرتي.

"هذا هو ما تعمل من أجله يوميا طوال حياتك لتضع نفسك في موقف مميز للفوز بالبطولات الكبرى وصنع التاريخ. أمامي هذه الفرصة وسأحاول استغلالها".

وفي غياب فيدرر ونادل يدرك ديوكوفيتش أن الأضواء ستركز عليه بشدة.

وفي الملعب وفي غياب المنافسين القدامى، يوجد اللاعبون الشبان ألكسندر زفيريف ودانييل ميدفيديف وستيفانوس تيتيباس، الذين يعتقد ديوكوفيتش البالغ عمره 34 عاما أنهم يقفون حائلا بينه وبين صنع التاريخ.

وقال ديوكوفيتش، الذي سيعود للمباريات لأول مرة منذ مشاركته المخيبة للآمال في أولمبياد طوكيو، "أشعر بغياب رافا وروجر حقا. بغض النظر عن غياب روجر ورافا، يوجد لاعبون مميزون.

"أعتقد أن زفيريف وميدفيديف وتيتيباس أبرز ثلاثة منافسين على اللقب. الجميع يريد تقديم أفضل ما لديه في البطولة الكبرى. يمكن أن يحدث أي شيء حقا".

(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html