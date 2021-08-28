حالتا وفاة في اليابان بعد التطعيم بلقاح مودرنا

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قالت وزارة الصحة اليابانية يوم السبت إن رجلين توفيا بعد تطعيمهما بجرعات من لقاح مودرنا للوقاية من كوفيد-19 ضمن كمية كبيرة من اللقاحات جرى إيقاف استخدامها فيما بعد بسبب تقارير عن تلوث.

وأضافت الوزارة في بيان أن الرجلين، وهما في الثلاثينات من العمر، توفيا هذا الشهر في غضون أيام من تلقيهما الجرعة الثانية من لقاح مودرنا. وحصل كل منهما على جرعة من ثلاث دفعات من اللقاحات جرى إيقاف استخدامها يوم الخميس. ولا يزال سبب الوفاة قيد البحث.

وأوقفت اليابان استخدام 1.63 مليون جرعة من لقاح مودرنا جرى شحنها إلى 863 مركز تطعيم على مستوى البلاد بعد أكثر من أسبوع على تلقي شركة تاكيدا للأدوية، الموزع المحلي للقاح، تقارير عن تلوث بعض القوارير.

وقالت الحكومة ومودرنا إنه لم يتم التوصل إلى أي مشاكل تتعلق بالسلامة أو الفاعلية وإن قرار وقف استخدام الجرعات مجرد إجراء احترازي.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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