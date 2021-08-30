حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 216.18 مليون والوفيات 4 ملايين و673735

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 216.18 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و673735.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 638462 38942645

الهند 437830 32695030

البرازيل 579010 20728605

روسيا 361423 6863541

فرنسا 114083 6711268

المملكة المتحدة 132243 6666399

تركيا 55678 6310388

الأرجنتين 111324 5171458

كولومبيا 124743 4903304

إيران 105901 4895448

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

22 - العراق 20632 1868352

36 ‬‬‬‬- المغرب 12361 849532

38 - الأردن 10358 793969

‭43‬ - الإمارات 2036 715394

‭45‬ ‬- تونس 23030 654798

47 - لبنان 8035 597978

49 - السعودية 8526 543796

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش يوم السبت.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تخرير عبد الفتاح أحمد شريف)

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