النفط يرتفع بعد اجتياح الإعصار إيدا منطقة إنتاج الخام بولاية لويزيانا الأمريكية

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طوكيو (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة يوم الاثنين بعد أن اجتاح الإعصار إيدا القوي خليج المكسيك، مما أجبر السلطات على إغلاق المئات من منصات النفط البحرية وإخلائها.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا أو ما يعادل 1.2 بالمئة إلى 73.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 0001 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعدت أكثر من 11 في المئة الأسبوع الماضي توقعا لحدوث تعطل في إنتاج النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتا أو ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 69.27 دولار للبرميل، بعد أن قفزت أكثر قليلا من عشرة في المئة الأسبوع الماضي.

وكانت شركات الطاقة أوقفت بحلول السبت 91 في المئة من إنتاج النفط، أو 1.65 مليون برميل يوميا، في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، وفقا لمكتب السلامة والإنفاذ البيئي، وذلك مع اتجاه إيدا صوب منصات الحفر والبنية التحتية الأخرى.

وقالت هيئة تنظيمية إن شركات النفط والغاز أخلت 290 منشأة بحرية ونقلت 11 سفينة حفر بعيدا عن طريق الخطر بحلول منتصف نهار السبت.

وأفاد المركز الوطني للأعاصير بأن إيدا ضرب الساحل بالقرب من بورت فورشون بولاية لويزيانا، مركز صناعة الطاقة البحرية في الخليج، في الساعة 11:55 صباحا بتوقيت وسط الولايات المتحدة (16:55 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد بعد أن بات إعصارا شديد الخطورة من الفئة الرابعة.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

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