العثور على دفعات جديدة ملوثة من لقاح موديرنا في محافظة غونما اليابانية

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أحد العمال الطبيين أثناء تحضير لقاح كورونا ليتم إعطاؤه في مركز التطعيم الشامل الذي افتتح حديثًا في طوكيو، اليابان، 24 مايو/ أيار 2021. كارل كورت/ رويترز.

طوكيو (رويترز) - تم العثور على مادة ملوثة في لقاح موديرنا لفيروس كورونا يوم الأحد في محافظة غونما اليابانية بالقرب من طوكيو في أحدث حالة من نوعها في البلاد تتعلق بلقاحات الشركة الأمريكية.

قال مسؤول في محافظة غونما، إنه تم العثور على مادة سوداء صغيرة في قارورة لقاح موديرنا، مما دفع المحافظة إلى تعليق التطعيم باستخدام لقاحات من موديرنا التي جاءت منها القارورة.

قالت وزارة الصحة اليابانية يوم السبت إن شخصين توفيا بعد تلقي لقاح موديرنا الذي تم تعليقه لاحقًا بعد اكتشاف القارورات الملوثة..

وقالت الحكومة إنه لم يتم تحديد أي مشكلات تتعلق بالسلامة أو الفعالية وأن التعليق كان إجراء احترازيًا. يجري التحقيق في أسباب الوفاة.

في الأسبوع الماضي، أوقفت اليابان استخدام 1.63 مليون جرعة من لقاح موديرنا، تم شحنها إلى 863 مركزًا للتطعيم على مستوى البلاد، بعد أن تلقى الموزع المحلي، شركة تاكيدا اليابانية، تقارير عن وجود ملوثات في بعض القوارير.

قالت شركة موديرنا والشركة الإسبانية للأدوية Rovi، اللتان تزودان بقارورات لقاحات موديرنا لأسواق أخرى غير الولايات المتحدة، في ذلك الوقت إن التلوث قد يكون بسبب مشكلة في التصنيع في أحد خطوط إنتاج Rovi.

قال مسؤول محافظة غونما إن اللقاح المعني في غونما هو من مجموعة موديرنا يختلف عن تلك التي تم تعليق استخدامها بالفعل.

وقال المسؤول إنه تم إعطاء لقاحات من نفس المجموعة إلى 4575 شخصًا في غونما، لكن المحافظة لم ترد لها أي تقارير عن اعتلال الصحة.

تم العثور على ملوثات في لقاحات موديرنا في محافظة أوكيناوا جنوب اليابان أيضًا.

(من إعداد كيوشي تاكيناكا، تحرير هيماني ساركار، النص الأصلي باللغة الإنكليزية)