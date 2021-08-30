أوساكا تتعهد بالاحتفال بإنجازاتها قبل بداية دفاعها عن لقب أمريكا المفتوحة

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(رويترز) - قالت نعومي أوساكا إنها تنوي الاحتفال بإنجازاتها الشخصية أكثر وعدم القلق بشأن التوقعات التي يضعها الآخرون عليها حيث تستعد للدفاع عن لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وستكون مباراة اللاعبة اليابانية البالغ عمرها 23 عاما ضد التشيكية ماري بوزكوفا هي الأولى لها في البطولات الأربع الكبرى منذ انسحابها بعد الدور الأول في فرنسا المفتوحة في يونيو وغيابها عن ويمبلدون لأسباب متعلقة بالصحة النفسية.

وكتبت أوساكا في مواقع التواصل الاجتماعي "مؤخرا كنت أتساءل لماذا أشعر بهذا الشكل وأدركت أن أحد الأسباب نابع من نفسي وأنني أشعر لست جيدة بالقدر الكافي.

"سأحتفل بنفسي وإنجازاتي أكثر وأعتقد أنه يجب علينا جميعا فعل ذلك".

وتغلبت أوساكا على فيكتوريا أزارينكا في نهائي أمريكا المفتوحة العام الماضي ثم نالت لقب أستراليا المفتوحة في فبراير شباط.

وأضافت أوساكا المصنفة الثالثة في البطولة "حياتك أمر خاص بك ولا يجب أن تقيم نفسك بالنظر إلى معايير الآخرين".

وفشلت أوساكا في عبور الدور الثالث في آخر بطولتين شاركت بهما لكنها تتطلع لدعم الجماهير على ملاعب فلاشينج ميدوز.

وتنطلق أمريكا المفتوحة يوم الاثنين وتستمر حتى 12 سبتمبر أيلول.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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