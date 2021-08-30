اتساع أزمة تلوث لقاح مودرنا باليابان وتعليق استخدام مليون جرعة أخرى

أخبار اليابان





من روكي سويفت

طوكيو (رويترز) - اتسع نطاق أزمة تلوث لقاح مودرنا المضاد لكوفيد-19 في اليابان وتم تعليق استخدام مليون جرعة أخرى بعد العثور على مواد غريبة في المزيد من الدفعات ووفاة شخصين بعد حقنهما بجرعات من الشحنات الملوثة.

ويأتي تعليق استخدام أكثر من 2.6 مليون جرعة إجمالا إلى الآن من لقاح مودرنا في وقت تكافح فيه اليابان أسوأ موجة تفش لمرض كوفيد-19 حتى الآن مع ظهور تحور دلتا شديد العدوى وتجاوز حالات الإصابة اليومية 25 ألف حالة هذا الشهر لأول مرة مع تباطؤ حملة التطعيم.

وجاء أحدث بلاغ عن لقاحات ملوثة من مقاطعة جوما اليابانية الواقعة بالقرب من طوكيو ومن مقاطعة أوكيناوا الجنوبية مما أدى إلى تعليق استخدام شحنتين بالإضافة إلى 1.63 مليون جرعة جرى سحبها بالفعل الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول بمقاطعة جوما إن مادة سوداء صغيرة عُثر عليها في إحدى قوارير لقاح مودرنا، وفي أوكيناوا عثر على مادة سوداء في المحاقن وفي قارورة وعثر في محقن آخر على مادة وردية اللون.

وجاء أحدث حالات التلوث بعد بيان حكومي يوم السبت عن وفاة شخصين بعدما حصلا على جرعات من لقاح مودرنا من دفعات تم تعليق استخدامها فيما بعد.

وقالت الحكومة إنه لم يتم التوصل إلى مشاكل تتعلق بالسلامة أو الفعالية وإن قرار التعليق مجرد إجراء احترازي. وما زالت أسباب الوفاة قيد التحقيق.

وقال المسؤول بمقاطعة جوما إنه تم تطعيم 4575 شخصا بلقاحات من نفس الدفعة التي تشمل القارورة الملوثة لكن لم ترد تقارير عن تعرض أحد لمشاكل صحية.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)

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