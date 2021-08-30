بلنسية ينهي تعاقده مع الكوري الجنوبي لي

أخبار اليابان





من مايكل تشيرش

هونج كونج (رويترز) - قال نادي بلنسية المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم إنه أنهى تعاقده مع صانع اللعب الكوري الجنوبي لي كانج-إن بعد ارتباط استمر 10 أعوام.

وجاء إعلان النادي الإسباني عن انهاء الارتباط مع لي (20 عاما) من خلال بيان قصير عبر موقعه الرسمي على الانترنت.

وقال البيان "يعلن نادي بلنسية إنهاء تعاقده مع كانج إن لي".

وأضاف البيان "انضم اللاعب الكوري الجنوبي إلى أكاديمية بلنسية عندما كان عمره 10 أعوام والآن تنتهي مسيرته معنا كلاعب.

"يتمني بلنسية له التوفيق في المستقبل".

ورغم أن لي أحرز ثلاثة أهداف مع منتخب بلاده الأولمبي في ألعاب طوكيو الصيفية الأخيرة إلا أنه خارج تشكيلة منتخب بلاده الذي يستعد لخوض مباراتين في تصفيات كأس العالم أمام العراق ولبنان في الشهر المقبل.

ووجه لي الشكر إلى بلنسية لمنحه الفرصة لتحقيق حلمه في أن يصبح لاعبا محترفا.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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