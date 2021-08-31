وزير الخارجية البريطاني يحث حلفاء بلاده على التعاون لمساعدة أفغان على المغادرة

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لندن (رويترز) - قالت وزارة الخارجية البريطانية إن الوزير دومينيك راب حث نظراءه من دول أخرى يوم الاثنين على العمل معا لتوفير خروج آمن من أفغانستان للمواطنين المؤهلين لمغادرتها ولا يزالون فيها.

وذكر بيان من الوزارة أن راب أضاف أنه يجب الحكم على قيادة حركة طالبان بناء على أفعالها وسماحها للناس بالمغادرة.

وشارك راب في اجتماع افتراضي لوزراء خارجية ومسؤولين من الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وحلف شمال الأطلسي وقطر وتركيا.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)

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