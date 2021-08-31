عودة مظفرة لهاليب إلى البطولات الأربع الكبرى في أمريكا المفتوحة

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نيويورك (رويترز) - وجهت سيمونا هاليب، التي غابت عن ثلاث من أكبر بطولات العام بسبب إصابة في ربلة الساق، رسالة تحذير إلى منافساتها في عودتها إلى البطولات الأربع الكبرى بعد أن فازت على الإيطالية كاميلا جيورجي 6-4 و7-6 لتبلغ الدور الثاني في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس يوم الاثنين.

واعتمدت المصنفة الأولى على العالم سابقا، والمصنفة 12 في نيويورك، على ضربات إرسالها القوية لتتجاوز جيورجي المتألقة والتي حققت أكبر لقب في مسيرتها قبل أسبوعين فقط في مونتريال.

وغابت هاليب عن بطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون بالإضافة لأولمبياد طوكيو بسبب الإصابة التي تعرضت لها في روما، وبعد ذلك اضطرت للانسحاب من بطولة سينسناتي عقب إصابتها في عضلات الفخذ الأيمن في ثاني بطولة لها فقط بعد التعافي من الإصابة الأولى.

واعتبرت الرومانية البالغ عمرها 29 عاما من أكثر اللاعبات عرضة لخطر الخروج المبكر من بين المصنفات الكبار في نيويورك لكنها أظهرت أنها كانت على أهبة الاستعداد للمهمة المطلوبة في أول مباراة بالملعب الرئيسي.

وسددت هاليب، الفائزة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى والتي حققت أفضل نتائجها في أمريكا المفتوحة عام 2015 عندما بلغت الدور قبل النهائي، ست ضربات إرسال ساحقة ونجحت في 83 بالمئة من إرسالها الأول وواجهت نقطتين فقط لكسر إرسالها خلال المباراة التي استغرقت 93 دقيقة.

وتلتقي هاليب في الدور الثاني مع السلوفاكية كريستينا كوتشوفا.

(إعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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