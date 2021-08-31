أوساكا تفوز في بداية رحلة الدفاع عن لقب أمريكا المفتوحة

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نيويورك (رويترز) - تعافت نعومي أوساكا المصنفة الثالثة عالميا من بدايتها المتوسطة وفازت 6-4 و6-1 على التشيكية ماري بوزكوفا، لتبدأ بنجاح رحلة الدفاع عن لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس يوم الاثنين أمام عدد كبير من المشجعين المتحمسين.

وظهرت بوزكوفا بشكل قوي في أغلب فترات المجموعة الأولى، لكنها فشلت في استغلال أربع فرص لكسر إرسال اللاعبة اليابانية الحاصلة على أربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى.

وكسرت أوساكا، التي سجلت 21 ضربة ناجحة لكنها ارتكبت 13 خطأ سهلا في أول مجموعة، إرسال بوزكوفا عندما كانت النتيجة 5-4 لتنال الأفضلية، قبل أن تفوز بخمسة أشواط في بداية المجموعة الثانية.

وأنهت البطلة اليابانية المباراة بضربة أمامية قوية، قبل أن تحتفل مع الجماهير وتلوح بيدها بعد عام واحد من اللعب أمام مدرجات فارغة بسبب جائحة كوفيد-19.

وقالت أوساكا "هذه مشاعر رائعة باللعب أمام الجميع مجددا. في العام الماضي لم تكن هناك أي جماهير وشعرت بالكثير من الوحدة".

وعادت بذلك أوساكا إلى الأضواء بعدما خسرت في الدور الثالث لأولمبياد طوكيو، ثم في الدور ذاته ببطولة سينسناتي.

وقالت اللاعبة اليابانية إنها شعرت أنها في بيتها خلال الوجود في ملعب آرثر آش، حيث فازت بلقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى قبل ثلاث سنوات.

وأضافت أوساكا "أعتقد أن هذا الملعب ربما يكون أكثر ملعب خضت فيه مباريات في مسيرتي. أنا سعيدة جدا أني حققت الفوز".

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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