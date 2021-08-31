اليابان تنهي عملية الإجلاء من أفغانستان

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - قالت وزارة الدفاع اليابانية يوم الثلاثاء إن وزير الدفاع نوبو كيشي أمر بإنهاء عملية إجلاء مواطني اليابان وغيرهم من أفغانستان والتي تنفذها قوات الدفاع الذاتي (القوات اليابانية).

وأرسلت اليابان في الأسبوع الماضي ثلاث طائرات نقل عسكرية وطائرة ركاب تملكها الحكومة للقيام بالمهمة.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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