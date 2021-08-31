مبعوث أمريكا بشأن المناخ يزور اليابان والصين لإجراء محادثات

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طوكيو (رويترز) - وصل جون كيري مبعوث الولايات المتحدة المعني بالمناخ إلى طوكيو يوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا بشأن التعاون في خفض انبعاثات الكربون والحد من الدعم للوقود الأحفوري خاصة الفحم.

وسيغادر كيري اليابان ليلا متوجها إلى الصين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن المحادثات مع الاقتصادين الآسيويين الكبيرين ستكون من أجل "التعاون مع الشركاء الدوليين في جهود حل أزمة المناخ".

ويقود كيري، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جهود إقناع المجتمع الدولي بمخاطر تغير المناخ، ويحث على تسريع جهود الحد من انبعاثات الكربون. وتأتي المبادرة الأمريكية قبيل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي يعقد في اسكتلندا في وقت لاحق من هذا العام.

ومن المرجح أن تتركز المناقشات في اليابان على دعم طوكيو المستمر للفحم، أكثر أنواع الوقود الأحفوري تلويثا للبيئة. واليابان هي الدولة الوحيدة في مجموعة الدول السبع الكبرى التي تبني محطات كهرباء تعمل بالفحم، إذ لا تزال تواجه تداعيات كارثة فوكوشيما النووية التي أدت لإغلاق معظم المفاعلات النووية في البلاد.

وفي الصين يأمل كيري في البناء على التعهدات التي حصل عليها خلال زيارة في أبريل نيسان بأن تعمل بكين على نحو عاجل لحد من تغير المناخ.

تأتي زيارة كيري بعدما قالت وزارة الخزانة الأمريكي هذا الشهر إن الولايات المتحدة ستعارض معظم مشاركات بنوك التنمية متعددة الأطراف، مثل البنك الدولي، في مشروعات الوقود الأحفوري.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

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