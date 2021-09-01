زفيريف يشق طريقه بسهولة إلى الدور الثاني في أمريكا المفتوحة

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من ايمي تينري

نيويورك (رويترز) - استهل الألماني ألكسندر زفيريف سعيه لتحقيق لقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى بانتصار سهل على الأمريكي سام كويري 6-4 و7-5 و6-2 في الدور الأول لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس يوم الثلاثاء.

وكانت المواجهة متكافئة خلال أول مجموعتين لكن كويري ارتكب العديد من الأخطاء السهلة بعد ذلك وحافظ زفيريف وصيف البطل العام الماضي على مستواه وسدد 25 ضربة ناجحة.

ومضى المصنف الرابع عالميا لحسم المباراة في المجموعة الثالثة وكسر إرسال منافسه مرتين بحلول الشوط الخامس، ولم يواجه مطلقا أي نقطة لخسارة إرساله خلال المباراة بأكملها.

وفي مواجهة بين لاعبين يبلغ طول كل منهما 1.98 متر، كان ثبات مستوى زفيريف حاسما ونجح في 90 بالمئة من نقاط إرساله الأول مقابل 70 بالمئة لكويري الذي أنقذ ثلاث نقاط للمباراة في الشوط السابع لكنه خسر في نهاية المطاف بعد ساعة واحدة و40 دقيقة.

وكان زفيريف على بعد نقطتين من إحراز اللقب العام الماضي قبل أن يخسر أمام دومينيك تيم، وهو ضمن مجموعة من اللاعبين الشبان الذين يتطلعون إلى التفوق على المصنف الأول عالميا نوفاك ديوكوفيتش الساعي لتحقيق الألقاب الأربعة الكبرى في عام ميلادي واحد.

وقال زفيريف "نوفاك يطارد التاريخ. لكنني أعتقد أن اللاعبين سيحاولون الوقوف في طريق ذلك وأنا أتطلع إلى تحديه أيضا".

وعزز اللاعب الألماني بذلك مسيرة انتصاراته إلى 12 مباراة بعد فوزه على ديوكوفيتش في قبل نهائي أولمبياد طوكيو في طريقه لإحراز الميدالية الذهبية كما نال لقب بطولة سينسناتي في وقت سابق من الشهر الحالي.

وأبلغ زفيريف الجماهير باستاد آرثر آش "أتمنى أن تكون مسيرة انتصاراتي 18 مباراة بعد أسبوعين".

ويلتقي اللاعب الألماني في الدور الثاني مع الإسباني ألبرت راموس-بينيالوس أو الفرنسي لوكا بوي.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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