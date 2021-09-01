بارتي تبذل جهدا كبيرا قبل الفوز على زفوناريفا في الدور الأول

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من ستيف كيتينج

نيويورك (رويترز) - بذلت المصنفة الأولى عالميا آشلي بارتي جهدا كبيرا قبل أن تفوز 6-1 و7-6 على فيرا زفوناريفا وتبلغ الدور الثاني في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس يوم الثلاثاء.

وبدأت اللاعبة الأسترالية المباراة بقوة وتقدمت 3-صفر في المجموعة الأولى التي استغرقت 24 دقيقة فقط.

لكن المباراة التي بدت سهلة في البداية على بارتي تحولت إلى مواجهة متوترة في المجموعة الثانية بعد أن أجبرتها زفوناريفا (36 عاما) على خوض شوط فاصل.

وفازت بارتي بخمس بطولات هذا العام بما في ذلك لقبها الثاني في البطولات الأربع الكبرى في ويمبلدون ولقب سينسناتي قبل انطلاق أمريكا المفتوحة.

لكن بين هذين الانتصارين، قدمت بارتي (25 عاما) أداء سيئا وخرجت من الدور الأول في أولمبياد طوكيو على يد سارة سوريبس تورمو المصنفة 48 عالميا.

وسبق لزفوناريفا بلوغ نهائي أمريكا المفتوحة وويمبلدون لكن أفضل نتائجها تحققت قبل عشر سنوات ولم تقدم اللاعبة الروسية التي ابتليت بالإصابات الكثير في البطولات الأربع الكبرى منذ ذلك الحين ولم تتجاوز الدور الثاني في أي بطولة كبرى منذ 2014.

لكنها استمتعت باللحظة التي مرت بها في استاد آرثر آش، ورفضت الاستسلام بعد مجموعة افتتاحية من جانب واحد.

وفي النهاية، لم تستطع زفوناريفا مجاراة أسلوب بارتي وسددت اللاعبة الأسترالية 11 ضربة إرسال ساحقة و31 ضربة ناجحة مقابل تسع لمنافستها الروسية.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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