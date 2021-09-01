اليابان تعثر على قارورة أخرى من لقاح موديرنا يشتبه في احتوائها على مادة غريبة

أخبار اليابان



عبوات ومحاقن أسفل شعار مودرنا في صورة توضيحية من أرشيف رويترز.

طوكيو (رويترز) - قالت محافظة كاناغاوا اليابانية إنها عثرت على قنينة أخرى من لقاح كورونا من شركة موديرنا يشتبه في احتوائها على مادة غريبة وأوقفت استخدام باقي الكمية.

وقالت سلطات المحافظة في بيان يوم الثلاثاء إن صيدلانيا عثر على عدة جزيئات سوداء في قارورة واحدة عند فحصها بحثا عن مواد غريبة قبل استخدام اللقاح.

أوقفت اليابان استخدام 1.63 مليون جرعة من جرعات لقاح موديرنا الأسبوع الماضي بعد إخطارها بالتلوث في بعض الإمدادات. قالت شركة موديرنا وشركة Rovi الإسبانية للأدوية، اللتين تزودان بقارورات لقاحات موديرنا، إن السبب قد يكون مشكلة في التصنيع، وقد بدأ منظمو السلامة الأوروبيون تحقيقًا.

قالت شركة موديرنا إنه لم يتم تحديد أي مشكلات تتعلق بالسلامة أو الفعالية من هذه المشكلة.

وقالت محافظة كاناغاوا إن الموزع المحلي للقاح شركة تاكيدا للأدوية، قد جمعت القارورات المشتبه بها، وأن حوالي 3790 شخصًا قد تلقوا بالفعل جرعات من نفس المجموعة.

تم إيقاف المزيد من جرعات موديرنا مؤقتًا في منطقتين من اليابان هذا الأسبوع لما يبدو أنه مشكلة منفصلة من قطع السدادة المطاطية للقوارير عندما يتم إدخال الإبر بشكل غير صحيح.

(من إعداد تشانغ ران كيم ، تحرير كريستوفر كوشينغ، النص الأصلي باللغة الإنكليزية)