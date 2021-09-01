ديوكوفيتش يقطع أول خطوة نحو الجمع بين ألقاب البطولات الكبرى

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(رويترز) - قطع نوفاك ديوكوفيتش بنجاح أول خطوة نحو الجمع بين ألقاب البطولات الأربع الكبرى للتنس في عام واحد يوم الثلاثاء، حيث بلغ اللاعب الصربي الدور الثاني في أمريكا المفتوحة بالفوز 6-1 و6-7 و6-2 و6-1 على الدنمركي الواعد هولجر رونه.

ومن الناحية النظرية، كانت المواجهة غير متكافئة تماما بين لاعب صاعد من التصفيات عمره 18 عاما ويشارك في بطولة كبرى لأول مرة، وعملاق يبحث عن لقبه 21 في البطولات الكبرى.

ورغم أن النتيجة النهائية جاءت دون مفاجآت، فإن اللاعب الصربي اضطر إلى بذل جهد كبير لاجتياز منافسه الدنمركي الشاب الذي قاتل في النهاية رغم المعاناة من شد عضلي.

وقال ديوكوفيتش "بدأت بشكل رائع ولعبت بشكل مميز جدا في المجموعة الأولى. بعد ذلك لا أعرف ما حدث حيث كنت متقدما 4-3 وأملك ضربات الإرسال في المجموعة الثانية وكان كل شيء يسير بشكل رائع لكن بعد ذلك خسرت إرسالي لأول مرة.

"أمتلك خبرات كبيرة جدا باللعب في هذا الملعب لكن بالنسبة له فهذه أول مرة. ومع ذلك شعرت ببعض القلق. يشعر المرء بعدم الجاهزية بعض الشيء في البداية".

وبدأت المباراة بتفوق متوقع من ديوكوفيتش في ملعب آرثر آش، لكن الجماهير هتفت باسم اللاعب الدنمركي المغمور بعدما صعق اللاعب الصربي وفاز بالمجموعة الثانية ليدرك التعادل.

وباستثناء ذلك، فرض اللاعب البالغ عمره 34 عاما سيطرته وتحلى العملاق الصربي بالهدوء على عكس ظهوره الأخير في ملعب آرثر آش عندما استشاط غضبا وضرب الكرة بطريق الخطأ في مراقب الخط ليتم استبعاده.

* "خبرة مجنونة"

وكسر المصنف الأول عالميا إرسال منافسه من أول فرصة وشق طريقه بسهولة لحسم المجموعة الأولى في 26 دقيقة.

لكن ظهرت بعض آثار الابتعاد عن البطولات والظهور في أول مسابقة منذ خروجه المحبط من أولمبياد طوكيو، وسمح ديوكوفيتش لمنافسه رونه بالوصول إلى الشوط الفاصل والفوز بالمجموعة الثانية.

ولم يشعر ديوكوفيتش بأي قلق وفرض الضغط على رونه سريعا ليكسر إرساله مبكرا في المجموعة الثالثة ويحسمها بنتيجة 6-2.

وحاول رونه مواصلة القتال لكن اللاعب الصربي لم يمنحه أي فرصة أخرى ليفوز بالمجموعة بنتيجة 6-1 ويحسم التأهل.

وقال رونه "كانت خبرة جنونية. اللعب أمام نوفاك في آرثر آش هو تقريبا حلم تحول إلى حقيقة. من الرائع جدا الفوز بمجموعة واحدة".

ويعتقد اللاعب الدنمركي أن معاناته البدنية جعلت "من المستحيل" بالنسبة له تحقيق الفوز على العملاق الصربي.

وقال رونه "كان لدي ثقة كبيرة في نفسي طوال المباراة. لسوء الحظ اللياقة البدنية خذلتني. بدأت الشعور بشد عضلي في وقت مبكر من المجموعة الثالثة".

وأضاف "كنت أعرف أنه إذا كنت أريد الفوز، فيجب القتال بقوة في كل نقطة، لكن مع وصول جسدي إلى هذه الحالة كان الأمر مستحيلا".

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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