تايوان تقول إن الصين قادرة على "شل" دفاعاتها

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تايبه (رويترز) - قالت وزارة الدفاع في تايوان إن القوات المسلحة الصينية يمكن أن "تشل" دفاعات الجزيرة وبوسعها مراقبة انتشارها بالكامل، في تقييم للتهديد المتزايد الذي تشكله جارتها العملاقة.

وتكثف بكين أنشطتها العسكرية حول الجزيرة التي تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها، ولم تنبذ مطلقا فكرة استخدام القوة لتفرض سيطرتها عليها.

وقدمت وزارة الدفاع التايوانية في تقريرها السنوي إلى البرلمان عن الجيش الصيني، الذي اطلعت رويترز على نسخة منه، وجهة نظر أخطر بكثير عما ورد في تقرير العام الماضي الذي أشار إلى أن الصين لا تزال تفتقر إلى القدرة على شن هجوم شامل على تايوان.

لكن تقرير هذا العام ذكر أن الصين يمكنها شن هجمات إلكترونية بما في ذلك حجب الاتصالات في منطقة تمتد من الأرخبيل الياباني عبر تايوان وصولا إلى الفلبين.

وأضافت الوزارة أنه يمكن للصين "أن تستخدم جيشها الإلكتروني لشن هجمات سلكية ولاسلكية على شبكة الإنترنت العالمية، والتي من شأنها أن تصيب دفاعاتنا الجوية بالشلل و(تمكنها من) السيطرة على البحر وقدرات نظام الهجمات المضادة مما يشكل تهديدا كبيرا لنا".

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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