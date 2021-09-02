أوساكا تتأهل للدور الثالث ببطولة أمريكا بعد انسحاب منافستها

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نيويورك (رويترز) - قال منظمون يوم الأربعاء إن حاملة اللقب نعومي أوساكا تأهلت للدور الثالث ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس عقب انسحاب منافستها الصربية أولجا دانيلوفيتش، الصاعدة من التصفيات، من مباراتهما بالدور الثاني بسبب المرض.

وكان من المقرر أن تخوض اللاعبة اليابانية المصنفة الثالثة المواجهة ضد دانيلوفيتش المصنفة 145 عالميا، والتي تشارك لأول مرة في القرعة الرئيسية لبطولة أمريكا المفتوحة، في ثاني مباريات يوم الأربعاء في استاد آرثر آش.

وكتبت دانيلوفيتش عبر وسائل التواصل الاجتماعي "أنا حزينة جدا للانسحاب من المباراة هذا الصباح".

وأضافت "شعرت بأنني في حالة سيئة في الأيام الماضية وتعاملت مع مرض لا يتعلق بكوفيد. كنت اتطلع حقا للعب ضد نعومي في آرثر آش اليوم لكن هذا ليس مقدرا اليوم".

وستلتقي أوساكا مع الكندية ليلا فرنانديز أو الاستونية كايا كانيبي في الدور الثالث.

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

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