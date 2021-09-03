حقائق- إصابات كورونا العالمية تتجاوز 218.92 مليون والوفيات 4 ملايين 714788

أخبار اليابان





(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 218.92 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و714788.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 643265 39570764

الهند 439529 32857937

البرازيل 581150 20804215

روسيا 365395 6956318

المملكة المتحدة 132920 6863228

فرنسا 114577 6783329

تركيا 56965 6411028

الأرجنتين 112005 5190948

إيران 108988 5055512

كولومبيا 125016 4911082

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

22 - العراق 20934 1902407

36 ‬‬‬‬- المغرب 12749 866968

38 - الأردن 10442 798984

‭43‬ - الإمارات 2043 720330

‭45‬ ‬- تونس 23538 666168

47 - لبنان 8061 603288

50 - السعودية 8560 544811

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش يوم الخميس.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html