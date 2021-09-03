حقائق- إصابات كورونا العالمية تتجاوز 218.92 مليون والوفيات 4 ملايين 714788
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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 218.92 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و714788.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 643265 39570764
الهند 439529 32857937
البرازيل 581150 20804215
روسيا 365395 6956318
المملكة المتحدة 132920 6863228
فرنسا 114577 6783329
تركيا 56965 6411028
الأرجنتين 112005 5190948
إيران 108988 5055512
كولومبيا 125016 4911082
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
22 - العراق 20934 1902407
36 - المغرب 12749 866968
38 - الأردن 10442 798984
43 - الإمارات 2043 720330
45 - تونس 23538 666168
47 - لبنان 8061 603288
50 - السعودية 8560 544811
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش يوم الخميس.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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