ديوكوفيتش الأكثر تركيزا يتأهل بسهولة للدور الثالث في أمريكا المفتوحة

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من ستيف كيتينج

نيويورك (رويترز) - واصل نوفاك ديوكوفيتش سعيه لتحقيق لقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى والذي سيجمع به كل الألقاب الكبرى في عام ميلادي واحد عندما تأهل بسهولة إلى الدور الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بفوزه 6-2 و6-3 و6-2 على تالون جريكسبور يوم الخميس.

وبعد فوزه على هولجر رون البالغ من العمر 18 عاما في مباراة من أربع مجموعات يوم الثلاثاء، بدا ديوكوفيتش أكثر شراسة وتركيزا أمام منافسه الهولندي.

ومثل مباراته في الدور الأول، سيطر ديوكوفيتش على المواجهة مبكرا لكن هذه المرة لم يتراجع اللاعب الصربي البالغ من العمر 34 عاما مطلقا ليحقق انتصاره 77 في أمريكا المفتوحة.

وفاز ثلاثة لاعبين آخرين بمباريات أكثر من ديوكوفيتش في أمريكا المفتوحة وهم جيمي كونورز (98) وروجر فيدرر (89) وأندريه أجاسي (79).

واستعاد ديوكوفيتش، في أول بطولة يخوضها منذ أولمبياد طوكيو، الشراسة التي افتقدها أمام رون، وفاز بالمجموعة الأولى في 30 دقيقة.

وكانت أبرز لقطات جريكسبور في المباراة في المجموعة الثانية عندما كسر إرسال ديوكوفيتش لكن المصنف الأول عالميا رد بكسر إرسال اللاعب الهولندي في الشوط التالي وحافظ على إرساله ليفوز بالمجموعة ويتقدم 2-صفر.

وكان جريكسبور عوض تأخره 2-1 في مباراته الأولى ليحقق أول فوز في مسيرته بالبطولات الأربع الكبرى لكن لم يكن هناك أي مجال للعودة أمام المصنف الأول.

وكسر ديوكوفيتش بعد ذلك إرسال جريكسبور مرتين في المجموعة الثالثة قبل أن يحسم الانتصار بضربة الإرسال الساحقة رقم 13 له في المباراة.

وبعد ذلك، انتظر ديوكوفيتش لاستقبال تصفيق الجماهير، وهو شيء لم يفعله عقب انتصاره في الدور الأول بعد أن ساند جمهور استاد آرثر آش منافسه الدنمركي طيلة المباراة.

وعقب فوزه على منافسين شابين كانا يلعبان في الأدوار الرئيسية لأول مرة في أمريكا المفتوحة، يواجه ديوكوفيتش في الدور الثالث الياباني كي نيشيكوري وصيف بطل أمريكا المفتوحة 2014.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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