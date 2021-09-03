رئيس أولمبياد باريس 2024 يشيد بتنظيم طوكيو للألعاب في خضم وباء كورونا

أخبار اليابان





من كريس جالاجر

طوكيو (رويترز) - أشاد إيتيين توبوا الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 بقدرة طوكيو "الرائعة" على تنظيم الألعاب الصيفية في خضم وباء كوفيد-19 وقال إن العاصمة الفرنسية ستتسلم الراية حيث تستعد لاستضافة أكبر حدث رياضي في العالم بعد ثلاث سنوات.

وقال توبوا لرويترز في مقابلة إن منظمي ألعاب باريس سيستعدون جيدا لمجابهة أي تحديات قد تعترض طريقهم من أجل تنظيم ناجح للأولمبياد.

وأضاف توبوا الموجود في طوكيو لحضور دورة الألعاب البارالمبية "أتوجه بالشكر لأصدقائنا في اليابان (على تنظيم الألعاب في خضم الوباء). استضافة حدث بهذا الحجم في هذه الظروف إنجاز مذهل".

"تعاملوا مع الظروف بنجاح وقاموا بعمل رائع. نأمل أن تنتهي هذه الظروف في غضون ثلاث سنوات من الآن أو أن تخف حدتها لكننا تعلمنا الكثير مما حدث".

واتخذ منظمو ألعاب طوكيو، التي تأجلت بالفعل لمدة عام بسبب الوباء، قرارا لا سابق له بإقامة الألعاب بدون جماهير لمكافحة انتشار الفيروس.

وفرض المسؤولون هناك أيضا سلسلة من الإجراءات الوقائية الصارمة بما في ذلك إجراء اختبارات متكررة وارتداء الكمامات بشكل إلزامي ووضع الرياضيين في فقاعة صحية.

وسيسدل الستار على دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو يوم الأحد ليبدأ العد التنازلي للألعاب الصيفية المقبلة التي ستنطلق في باريس في 26 يوليو تموز 2024.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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