وسائل إعلام : رئيس وزراء اليابان يدعم الوزير كونو في السباق لرئاسة الحزب الحاكم

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طوكيو (رويترز) - ذكرت شبكة نيبون نيو اليابانية أن رئيس الوزراء يوشيهيد سوجا يعتزم دعم الوزير تارو كونو الذي يحظى بشعبية والمسؤول عن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في سباق رئاسة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويأتي هذا التقرير بعد إعلان سوجا المفاجئ يوم الجمعة عن اعتزامه الاستقالة ممهدا الطريق أمام تولي شخص جديد زعامة الحزب الحاكم ليصبح رئيسا للوزراء

ومن المتوقع أن يظل سوجا في منصبه حتى يتم اختيار خليفته في انتخابات الحزب المقرر إجراؤها في 29 سبتمبر أيلول.

وكانت محطة (تي.بي.إس) قد ذكرت بعد ساعات من إعلان سوجا، دون أن تنقل عن أي مصدر،‭ ‬أن كونو يعتزم ترشيح نفسه. وامتنع كونو عن إعلان ترشيحه، وقال للصحفيين إنه يريد التشاور أولا مع زملائه في الحزب.

ويحظى كونو، وزير الخارجية والدفاع السابق، البالغ من العمر 58 عاما، بشعبية بين الناخبين الشبان بعد حشده الدعم من خلال تويتر حيث أن لديه 2.3 مليون متابع وهو أمر نادر في السياسة اليابانية التي يهيمن عليه كبار السن الأقل استخداما لوسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلن وزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا بالفعل أنه سيخوض السباق.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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