بنتشيتش تتألق وتبلغ الدور الرابع في أمريكا المفتوحة

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نيويورك (رويترز) - لقنت البطلة الأولمبية بليندا بنتشيتش منافستها جيسيكا بيجولا درسا في فنون تسديد ضربات الإرسال لتفوز عليها 6-2 و6-4 وتبلغ دور الستة عشر في أمريكا المفتوحة للتنس يوم السبت.

وفازت اللاعبة السويسرية المصنفة 11 بنسبة 85 في المئة من نقاط إرسالها الأول وسددت أربع ضربات إرسال ساحقة لتعزز سجلها إلى ثلاثة انتصارات دون هزيمة أمام بيجولا من بينها الفوز على اللاعبة الأمريكية في ألعاب طوكيو في طريقها لحصد الذهبية.

وكانت المشكلة الوحيدة التي واجهتها بنتشيتش التي لم تخسر أي مجموعة حتى الآن في نيويورك عدم تمكنها من حسم ثلاث نقاط للفوز بالمباراة والإرسال مع بيجولا.

لكنها سحقت منافستها في الشوط التالي على ملعب لويس أرمسترونج.

وستلتقي بنتشيتش في الدور المقبل مع الاستونية آنيت كونتافيت أو البولندية المصنفة السابعة إيجا شيانتيك.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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