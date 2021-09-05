ديوكوفيتش يسحق غريمه القديم نيشيكوري ويبلغ الدور الرابع

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من ستيف كيتينج

نيويورك (رويترز) - بعد التفوق على اثنين من الوجوه الجديدة، واجه نوفاك ديوكوفيتش أحد منافسيه القدامى يوم السبت وبلغ الدور الرابع في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بالفوز 6-7 و6-3 و6-3 و6-2 على كي نيشيكوري ليواصل سعيه نحو حصد لقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى.

وخاض ديوكوفيتش في ملاعب فلاشينج ميدوز أول مواجهة على الإطلاق ضد الدنمركي هولجر رونه ثم الهولندي تالون جريكسبور، لكنه هذه المرة اصطدم بغريمه نيشيكوري الذي بلغ النهائي في 2014 بعدما تفوق على اللاعب الصربي في ذلك العام.

ومنذ ذلك الحين فرض ديوكوفيتش سيطرته التامة على منافسه وفاز في 17 مباراة متتالية أمام اللاعب الياباني ليعزز سجله إلى 18-2.

لكن بعد خسارة نيشيكوري 6-2 و6-صفر في دور الثمانية لأولمبياد طوكيو أمام المصنف الأول عالميا، أجبر اللاعب البالغ عمره 31 عاما منافسه الصربي على بذل المزيد من الجهد.

وقال ديوكوفيتش "حتى الآن هذه أصعب مباراة لي في البطولة. في أول مباراتين كنت أشعر أني في حالة جيدة، وأديت بشكل رائع.

"لكن سرعة الكرة وسرعة إيقاع نيشيكوري أعلى من المنافسين في أول مباراتين".

واعتاد ديوكوفيتش اللعب تحت الأضواء الكاشفة في استاد آرثر آش، لكنه بدا غير متأقلم مع اللعب تحت أشعة الشمس القوية.

ورغم أن ديوكوفيتش لم يكن في حاجة إلى دفعة من المشجعين لاجتياز الأسبوع الأول، فإنه يدرك أن الطريق أصبح أصعب، وربما يحتاج إلى مساندة من الجماهير لمواصلة التقدم في المسابقة.

وقال اللاعب الصربي "آرثر آش ملعب يجلب الطاقة. هناك يمكن الشعور بالأجواء الحماسية خاصة في مثل هذه المباريات عندما يكون الحسم عن طريق نقاط قليلة.

"نعم شارك الجمهور وكان صوته عاليا. كان الأمر لطيفا وشعرت بسعادة".

وبعد بداية متكافئة، انتزع نيشيكوري المجموعة الأولى بعد الفوز بشوط فاصل، قبل أن يستعيد ديوكوفيتش مستواه ويكسر إرسال اللاعب الياباني مرتين في المجموعة الثانية ثم يدرك التعادل.

وعاد التكافؤ ليسيطر على المجموعة الثالثة، قبل أن ينجح المصنف الأول في كسر إرسال منافسه في وقت حاسم ليتقدم 5-3 ثم حافظ على إرساله ليفوز بهذه المجموعة.

ولم يمنح ديوكوفيتش منافسه أي أمل لتحقيق انتفاضة وفاز بآخر أربعة أشواط في المجموعة الرابعة ليفوز بالمواجهة بجدارة.

وسينتظر ديوكوفيتش الفائز من المواجهة بين الأمريكي جنسون بروكسبي، المشارك ببطاقة دعوة، والروسي أصلان كاراتسيف.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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