حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 220.3 مليون والوفيات 4 ملايين و737136
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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 220.3 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و737136.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 648816 40034144
الهند 440225 32945907
البرازيل 582670 20856060
روسيا 366990 6993954
المملكة المتحدة 133041 6904969
فرنسا 114773 6812706
تركيا 57524 6457381
الأرجنتين 112356 5199919
إيران 110064 5103537
كولومبيا 125097 4914881
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
22 - العراق 20994 1908079
36 - المغرب 12923 876732
38 - الأردن 10454 799825
43 - الإمارات 2045 722292
45 - تونس 23710 670027
47 - لبنان 8079 605521
50 - السعودية 8572 545123
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.
(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)
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