حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 220.3 مليون والوفيات 4 ملايين و737136

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 220.3 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و737136.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 648816 40034144

الهند 440225 32945907

البرازيل 582670 20856060

روسيا 366990 6993954

المملكة المتحدة 133041 6904969

فرنسا 114773 6812706

تركيا 57524 6457381

الأرجنتين 112356 5199919

إيران 110064 5103537

كولومبيا 125097 4914881

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

22 - العراق 20994 1908079

36 ‬‬‬‬- المغرب 12923 876732

38 - الأردن 10454 799825

‭43‬ - الإمارات 2045 722292

‭45‬ ‬- تونس 23710 670027

47 - لبنان 8079 605521

50 - السعودية 8572 545123

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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