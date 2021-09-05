روسيا تنفي مناقشة المشاركة في اجتماع مجموعة السبع بشأن أفغانستان

أخبار اليابان





موسكو (رويترز) - نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا نفيها يوم الأحد أن روسيا ناقشت المشاركة في اجتماع وزاري عبر الإنترنت لمجموعة السبع بشأن أفغانستان.

وذكر تقرير لصحيفة نيكي اليابانية في وقت سابق يوم الأحد أن من المتوقع مشاركة الصين وروسيا في الاجتماع رغم أنهما ليسا من أعضاء المجموعة وذلك في إشارة إلى تصريحات وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي للتلفزيون الرسمي.

ونقلت إنترفاكس عن زاخاروفا قولها "تلقينا إشارات من برلين وباريس قبل يومين بخصوص اجتماع ما، لكن لم يتم ذكر أي شيء بشأن مجموعة السبع".

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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