سفيتولينا تطيح بهاليب من الدور الرابع في أمريكا المفتوحة

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نيويورك (رويترز) - ‭‭ ‬‬قدمت إيلينا سفيتولينا المصنفة الخامسة عالميا عرضا قويا لتطيح بمنافستها سيمونا هاليب من الدور الرابع لأمريكا المفتوحة للتنس بالفوز عليها 6-3 و6-3 يوم الأحد.

وفازت اللاعبة الرومانية المصنفة 12 بالشوط الثاني الملحمي لكنها ارتكبت الكثير من الأخطاء السهلة في المجموعة الأولى لتمنح سفيتولينا اليد العليا.

وأنقذت اللاعبة الأوكرانية نقطتين لكسر إرسالها في الشوط السابع لتطيح هاليب المحبطة بمضربها في الأرض.

وحافظت سفيتولينا على أدائها في المجموعة الثانية وسددت ثلاث ضربات إرسال ساحق وفازت بنسبة تفوق 80 في المئة من نقاط إرسالها الأول.

وكسرت إرسال منافستها الفائزة بلقبين كبيرين في الشوط السابع من المجموعة الثانية على ملعب أرثر آش.

وقالت اللاعبة الفائزة ببرونزية أولمبياد طوكيو إنها سعيدة بالفوز على "المقاتلة العنيدة" هاليب حيث تأمل في بلوغ أول نهائي لها في بطولة كبرى في فلاشينج ميدوز.

وقالت سفيتولينا للمشجعين "كنا نفتقدكم بشدة. نعيش أجواء رائعة في كل مباراة في وجودكم".

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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