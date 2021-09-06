وسائل إعلام: دعم شعبي قوي لوزير الإصلاح كونو تارو في السباق نحو منصب رئاسة وزراء اليابان

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تارو كونو الوزير بالحكومة اليابانية والمسؤول عن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في طوكيو يوم 16 فبراير شباط 2021. تصوير: ايسي كاتو - رويترز.

طوكيو (رويترز) - قال استطلاع ثان للرأي يوم الاثنين إن الناخبين اليابانيين يؤيدون بقوة كونو تارو الوزير المسؤول عن مكافحة فيروس كورونا ليصبح رئيس الوزراء المقبل في الوقت الذي يعد فيه المرشحون المحتملون إعلاناتهم أنهم سيتنافسون على قيادة الحزب الحاكم. .

أدى إعلان رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي الصادم يوم الجمعة عن تنحيه عن منصبه إلى حدوث فوضى في السباق على زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم المقرر عقده في 29 سبتمبر/ أيلول، حيث من المقرر أن تتنافس مجموعة واسعة من المرشحين على المنصب. الأغلبية في البرلمان الليبرالي تضمن أن يصبح الفائز رئيساً للوزراء.

وفقًا للمسح الذي أجرته صحيفة يوميوري شيمبون اليومية، قال 23٪ من المستطلعين إن كونو، الوزير المسؤول عن اللقاحات، هو الشخص الأنسب لتولي المسؤولية - متبوعًا باستطلاع يوم الأحد الذي كان 31.9٪ لصالح كونو.

كان تفوق كونو على وزير الدفاع السابق شيغيرو إيشيبا الذي حصد نسبة 21٪. وجاء وزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا، الذي أعلن ترشيحه رسميًا، في المرتبة الثانية بنسبة 12٪.

كونو، وزير الخارجية والدفاع السابق، البالغ من العمر 58 عامًا، والذي تلقى تعليمه في جامعة جورجتاون ويتحدث الإنكليزية بطلاقة، اكتسب شعبية بين الناخبين الشباب مع وجود نشاط حثيث له على وسائل التواصل الاجتماعي باللغة اليابانية والإنكليزية، مع امتلاكه 2.3 مليون متابع على صفحته باللغة اليابانية.

لطالما كان كونو مرشحًا مفضلاً لمنصب رئيس الوزراء ولم يخفِ رغبته في شغل الوظيفة، لكن كبار الحزب حذرون منه بسبب صراحته، ويشعر الآخرون أنه لا يزال صغيرًا جدًا على الوظيفة.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، على الرغم من ذلك، ذكرت إحدى شبكات التلفزيون أن كونو قد حصل على دعم سوغا.

مع عدم وجود متصدر واضح في هذه المرحلة، فإن تصرفات سلف سوغا شينزو آبي تخضع للمراقبة عن كثب. استقال آبي من رئاسة الوزراء العام الماضي بسبب اعتلال صحته، لكنه لا يزال يحتفظ بنفوذ في أكبر فصيلين بالحزب وبين المشرعين المحافظين.

أفادت وسائل إعلام يابانية أن آبي سيدعم وزيرة الشؤون الداخلية السابقة تاكايشي سانائي، التي تأمل أن تصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان.

لكن استطلاع يوم الاثنين الذي أجري يوم الاثنين أدى إلى تراجع تاكايشي بشكل سيئ بنسبة 3٪ - خلف آبي مباشرة بنسبة 5٪.

(من إعداد إيلين لايز؛ تحرير مايكل بيري، النص الأصلي باللغة الإنكليزية)