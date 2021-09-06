وكالة: المجلس العسكري في ميانمار يوافق على وقف إطلاق النار لتوزيع المساعدات

أخبار اليابان





بندر سري بيجاوان (رويترز) - نقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن إريوان يوسف مبعوث رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى ميانمار قوله إن الحكام العسكريين هناك وافقوا على دعوة الرابطة إلى وقف إطلاق النار حتى نهاية العام لضمان سلامة توزيع المساعدات الإنسانية.

وتسعى آسيان منذ الانقلاب في فبراير شباط إلى إنهاء العنف في ميانمار، حيث قُتل المئات، وفتح حوار بين الحكام العسكريين وخصومهم.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية عن المبعوث قوله إنه اقترح وقف إطلاق النار في مؤتمر عبر الهاتف مع وزير الخارجية وونا ماونج لوين وإن الجيش وافق على ذلك.

وقال إريوان، وفقا لتقرير يوم الأحد "هذا ليس وقفا سياسيا لإطلاق النار. هذا وقف لإطلاق نار لضمان سلامة (و)أمن العاملين في المجال الإنساني" حتى يوزعوا المساعدات بأمان.

كما نقلت‭‭‭ ‬‬‬الوكالة عن المبعوث قوله "لم يختلفوا مع ما قلته فيما يتعلق بوقف إطلاق النار".

ولم يرد متحدث باسم الجيش على اتصالات من رويترز للحصول على تعليق.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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