بنتشيتش تنجو من اختبار شيانتيك لتصعد لدور الثمانية في أمريكا المفتوحة

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نيويورك (رويترز) - نجت السويسرية بليندا بنتشيتش بطلة أولمبياد طوكيو من شوط فاصل في المجموعة الأولى لتفوز على المصنفة السابعة البولندية إيجا شيانتيك 7-6 و6-3 في الدور الرابع لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس يوم الاثنين.

وتنافست اللاعبتان خلال الشوط الفاصل الذي استمر 23 دقيقة في أجواء حارة في ملعب لويس أرمسترونج، حيث فرطت شيانتيك في تقدمها 5-2 عندما فازت بنتشيتش بأربع نقاط متتالية وارتكبت كل لاعبة أخطاء سهلة.

وبدأت بنتشيتش المصنفة 11 المجموعة الثانية بقوة لتكسر إرسال شيانتيك، الفائزة بلقب فرنسا المفتوحة 2020، في الشوط الرابع لتبدأ منافستها البولندية في التراجع.

وقالت بنتشيتش "في الشوط الفاصل يتعلق الأمر دائما بالحظ. بدأت المجموعة الثانية بهدوء أكثر قليلا".

ورفعت اللاعبة السويسرية المتعبة يديها للاحتفال بالفوز بعد ساعتين وسبع دقائق، لتبلغ دور الثمانية للمرة الثالثة في أمريكا المفتوحة في سعيها لاقتناص أول لقب كبير بعد التتويج في طوكيو.

وأضافت "أشعر وكأني أتعرض لاختبار في كل مباراة. بالتأكيد اليوم كان أكثر صعوبة بالنسبة لي".

(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية)

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