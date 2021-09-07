زفيريف يتأهل لدور الثمانية في بطولة أمريكا المفتوحة

أخبار اليابان





من ستيف كيتينج

نيويورك (رويترز) - فاز ألكسندر زفيريف بسهولة على يانيك سينر 6-4 و6-4 و7-6 ليتأهل إلى دور الثمانية في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس يوم الاثنين، ويمدد المصنف الرابع انتصاراته إلى 15 مباراة متتالية.

وبات من الصعب أن يتذكر الألماني زفيريف اخر مرة خسر فيها مباراة بعد مسيرة متألقة قادته للفوز بذهبية الفردي في أولمبياد طوكيو، وبطولة سينسناتي وبلوغ دور الثمانية في فلاشينج ميدوز.

وكانت اخر مرة يتذوق فيها زفيريف طعم الهزيمة في الدور الرابع لبطولة ويمبلدون، ولم يتعرض لأي خطورة في أمريكا المفتوحة وتأهل إلى دور الثمانية بعد خسارة مجموعة واحدة فقط.

وكسر زفيريف إرسال الإيطالي سينر المصنف 13 مرة واحدة في كل مجموعة، بينما أطلق 17 ضربة إرسال ساحقة بينها اثنان في شوط فاصل صعب ليحسم المباراة بدون خوض مجموعة رابعة في يوم رطب في ملعب آرثر آش.

وكسر سينر إرسال زفيريف مرة واحدة خلال المباراة ليدرك التعادل 4-4 في المجموعة الثالثة، لكن لم ينجح في مواصلة ذات الأداء أمام زفيريف ليخسر الشوط الفاصل والمباراة.

(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html